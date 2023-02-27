Ибрагимович: «Наполи» словил свою волну»

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. Во второй половине матча на поле появился Златан Ибрагимович - впервые после долгой паузы. После матча журналисты спросили его о том, что он думает о положении вещей в чемпионате.

- «Наполи» хорош, в этом нет никакого секрета. Команда словила свою волну. Не только Кварацхелия, о котором вы спрашиваете, а вся команда. И тренер также. Все в этом году складывается в их пользу, - цитирует слова Ибрагимовича pianetamilan.it.