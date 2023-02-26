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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» объявил состав на матч с «Аталантой»

26 Февраля 2023 • 22:09 Комментировать
Милан
1:0
Аталанта
1 1.32 X 4.60 2 13.00
1-й тайм

В матче двадцать четвертого тура итальянского чемпионата действующий обладатель Скудетто, «Милан», сразится дома с «Аталантой». Накануне игры наставник миланского клуба Стефано Пиоли раскрыл стартовый состав своей команды, в него наконец-то возвращается французский голкипер Майк Меньян, который пропустил пять месяцев.

«Милан»: Меньян, Калулу, Тшау, Томори, Мессиас, Тонали, Крунич, Тео Эрнандес, Диас, Жиру, Леау.

Следить за событиями игры итальянского чемпионата между «Миланом» и «Аталантой» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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МИЛАН АТАЛАНТА
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