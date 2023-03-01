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Чемпионат Италии. Серия А

Гасперини кинул бутербродом в поклонника «Милана»

01 Марта 2023 • 03:35 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. «Аталанта» безропотно уступила действующему чемпиону Италии, но это была не единственная неприятность для наставника бергамцев Джан Пьеро Гасперини.

После матча он решил покинуть стадион на своем автомобиле, но его, сидящего за рулем, узнала группа фанатов «Милана». Они преградили ему путь, и, как водится, устроили словесную перепалку. Завершилась она в типичной итальянской манере - Гасперини разозлился и кинул бутерброд в достававшего его тифози.

Хорошо, что не гранатой!

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Джан Пьеро Гасперини
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