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Чемпионат Италии. Серия А

Мессиас: «Аталанта» сильна, неважно, какое она занимает место в турнирной таблице»

25 Февраля 2023 • 09:35 Комментировать
Милан
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Аталанта
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26.02 22:45

В очередном туре итальянского чемпионата действующему обладателю титула (хотя с каждым туром все меньше сомнений в том, что защитить его не удастся) «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой». Мессиас Жуниор, автор победного гола в предыдущем матче клуба с «Монцей», поделился своими ожиданиями. Он считает «Аталанту» безусловно сильным соперником.

- Будет сложный матч, хотя, наверное, не более сложный, чем остальные в последнее время. Расположение в турнирной таблице мало что значит. У нас были сложности с командами, которые находились в турнирной таблице ниже нас. Нам еще надо прибавить во многих аспектах, чтобы стать такими, как в прошлом году, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.

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МИЛАН АТАЛАНТА
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