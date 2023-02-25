Мессиас: «Аталанта» сильна, неважно, какое она занимает место в турнирной таблице»

В очередном туре итальянского чемпионата действующему обладателю титула (хотя с каждым туром все меньше сомнений в том, что защитить его не удастся) «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой». Мессиас Жуниор, автор победного гола в предыдущем матче клуба с «Монцей», поделился своими ожиданиями. Он считает «Аталанту» безусловно сильным соперником.

- Будет сложный матч, хотя, наверное, не более сложный, чем остальные в последнее время. Расположение в турнирной таблице мало что значит. У нас были сложности с командами, которые находились в турнирной таблице ниже нас. Нам еще надо прибавить во многих аспектах, чтобы стать такими, как в прошлом году, - цитирует слова Мессиаса pianetamilan.it.