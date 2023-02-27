«Милан» впервые за пять лет выиграл четыре матча кряду с сухим счётом

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. Предыдущие два матча в чемпионате, равно как и успех в игре с «Тоттенхэмом», были выиграны с минимальным счетом - но, что важно, всухую.

Таким образом, команда выиграла уже четыре матча кряду всухую - и такого с «Миланом» не случалось уже долгих пять лет, с февраля 2018 года. Правда, тогда серия продлилась пять матчей кряду - три в чемпионате и два в Лиге Европы. Но и сейчас все, возможно, еще впереди!