Ибрагимович указал на своего наследника в составе «Милана»

Шведский нападающий Златан Ибрагимович выбрал своего наследника в составе «Милана» - он решил поддержать бельгийского новичка команды Шарля де Кетеларе, который пытается адаптироваться в составе команды. По словам Ибрагимовича, в действиях Шарля он в некоторой степени узнает самого себя.

- Мне он нравится, я вижу в нем самого себя чуть-чуть. Такого, каким был в «Аяксе». Там я тоже с трудом адаптировался, мне потребовался год. Для него тут все новое, новая страна, поля новые. Вскоре он заиграет, ему надо просто стронуть лед с места, надо делать то, что говорит тренер, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.