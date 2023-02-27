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Чемпионат Италии. Серия А

Ибрагимович указал на своего наследника в составе «Милана»

27 Февраля 2023 • 04:53 Комментировать
Милан
2:0
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Шведский нападающий Златан Ибрагимович выбрал своего наследника в составе «Милана» - он решил поддержать бельгийского новичка команды Шарля де Кетеларе, который пытается адаптироваться в составе команды. По словам Ибрагимовича, в действиях Шарля он в некоторой степени узнает самого себя.

- Мне он нравится, я вижу в нем самого себя чуть-чуть. Такого, каким был в «Аяксе». Там я тоже с трудом адаптировался, мне потребовался год. Для него тут все новое, новая страна, поля новые. Вскоре он заиграет, ему надо просто стронуть лед с места, надо делать то, что говорит тренер, - цитирует Ибрагимовича pianetamilan.it.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Шарль де Кетеларе
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