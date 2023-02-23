Жиру пообещал обыграть «Аталанту»

«Милан» презентовал обновленную футболку на оставшуюся часть сезона, и французский нападающий Оливье Жиру, присутствовавший на церемонии презентации, пообещал одержать победу в следующем туре итальянского чемпионата, несмотря на то, что противостоять все еще действующему чемпиону Италии будет «Аталанта».

- Мне нравится новая футболка, но только если мы победим в воскресенье. В прошлом сезоне сыграли вничью после такого же события, а итальянцы - люди суеверные, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Аталантой» состоится 26 февраля, в ближайшее воскресенье.