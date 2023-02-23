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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру пообещал обыграть «Аталанту»

23 Февраля 2023 • 05:21 Комментировать
Милан
...
Аталанта
26.02 22:45

«Милан» презентовал обновленную футболку на оставшуюся часть сезона, и французский нападающий Оливье Жиру, присутствовавший на церемонии презентации, пообещал одержать победу в следующем туре итальянского чемпионата, несмотря на то, что противостоять все еще действующему чемпиону Италии будет «Аталанта».

- Мне нравится новая футболка, но только если мы победим в воскресенье. В прошлом сезоне сыграли вничью после такого же события, а итальянцы - люди суеверные, - цитирует слова Жиру pianetamilan.it.

Матч между «Миланом» и «Аталантой» состоится 26 февраля, в ближайшее воскресенье.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Аталанта Оливье Жиру
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МИЛАН АТАЛАНТА
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