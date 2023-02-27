Тео Эрнандес: «Гол - мой»

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. В первом тайме отличился Тео Эрнандес, мяч после его удара попал в штангу ворот, после чего срикошетил в сетку после контакта со спиной голкипера. Тем не менее, французский футболист считает, что гол чисто принадлежит ему.

- Мы пережили непростое время и сейчас возвращаемся. Я считаю, что гол - мой. Я увидел возможность пробить, это был красивый гол. Мы должны выиграть и на следующей неделе, потом в Лиге чемпионов. Продолжаем в том же духе, - цитирует Эрнандеса pianetamilan.it.