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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» ударно отметил 800-й матч Пиоли в его карьере

27 Февраля 2023 • 07:17 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А действующий чемпион страны «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча.

Это был отличный подарок главному тренеру команды, или «мистеру», как обычно величают таковых в Италии - Стефано Пиоли, который провел свой 800-й матч в карьере тренера. В августе он сможет отметить также и 20-летие сей знаменательной даты - это будет 17 августа, именно в тот день 2003 года Пиоли впервые выступил в качестве тренера «Салернитаны».

Из своих 800 матчей в карьере 169 Пиоли провел в качестве наставника «Милана».  

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Стефано Пиоли
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