Милан - Аталанта: где смотреть прямую трансляцию онлайн

Ещё один интересный матч в Серии А - противостояние «Милана» и «Аталанты». Соперники ведут борьбу за второе место в чемпионате Италии, при этом «россонери» только-только отошли после чудовищной череды неудач и трижды подряд победили со счетом 1:0. У бергамасков, наоборот, пошли неважные результаты после успешного отрезка. В любом случае футбол должен быть качественным и интересным.

С 22:45 его покажут «Матч ТВ», «Матч Футбол 1», «Мегого Футбол 2», «Сетанта Спортс 2 Беларусь», «Сетанта Спортс 1 Евразия», Sky Sport, beIN Sports, DAZN, M+ и других каналах. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.