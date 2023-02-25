​Пиоли поделился ожиданиями от матча с «Аталантой»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли дал комментарий перед домашним матчем Серии А против «Аталанты».

«Аталанта» - отличная команда. У них есть техника, есть физические данные, есть свои сильные стороны.

Это будет важная игра, потому что в турнирной таблице ситуация в зоне мест Лиги чемпионов очень напряжённая. Я ожидаю упорной игры. «Аталанта» - команда дуэлей и контрастов. Но мы готовы морально и физически. Мы хотим стараться лучше контролировать игру, хотим быть более осторожными в оборонительной фазе», - сказал Пиоли на пресс-конференции.

Матч между «Миланом» и «Аталантой» стартует 26 февраля в 22:45 по московскому времени.