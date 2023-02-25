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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли проведёт свой 800-й матч

25 Февраля 2023 • 12:59 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1 2.15 X 3.35 2 3.45
26.02 22:45

В очередном туре итальянского чемпионата действующему обладателю титула «Милану» предстоит сразиться с «Аталантой», и для Стефано Пиоли это будет необычный, юбилейный матч. Дело в том, что он станет 800-м в его уже очень богатой тренерской карьере.

Все началось почти двадцать лет тому назад, 17 августа 2003 года, когда Стефано провел свой первый матч у руля «Салернитаны». Это был кубковый матч против «Наполи», он закончился со счетом 0:0.

Потом были еще с дюжину различных команд, но первый настоящий успех к Стефано пришел лишь в прошлом году с «Миланом» - Пиоли вернул клубу долгожданное Скудетто. 

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Милан Стефано Пиоли
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МИЛАН АТАЛАНТА
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