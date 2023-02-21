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Чемпионат Италии. Серия А

Один из ключевых функционеров «Милана» может перебраться в «Ювентус»

21 Февраля 2023 • 03:05 Комментировать
Милан
...
Аталанта
26.02 22:45

Фредерика Массару нередко называют одним из творцов ренессанса «Милана», однако сейчас клуб может лишиться его услуг. Как сообщает издание Tuttosport, Массару приглашают в туринский «Ювентус», начиная со следующего сезона. Издание подчеркивает, что Массара, родившийся в Турине, давно ждал подобного приглашения.

Ранее Фредерик успел поработать в таких клубах, как «Палермо», «Рома» и другой миланский клуб, «Интер». Его соглашение с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года, то есть еще на полтора года. Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, команда опередила в прошлом сезоне «Интер» на два очка. 

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Ювентус Фредерик Массара
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МИЛАН АТАЛАНТА
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