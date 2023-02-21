Один из ключевых функционеров «Милана» может перебраться в «Ювентус»

Фредерика Массару нередко называют одним из творцов ренессанса «Милана», однако сейчас клуб может лишиться его услуг. Как сообщает издание Tuttosport, Массару приглашают в туринский «Ювентус», начиная со следующего сезона. Издание подчеркивает, что Массара, родившийся в Турине, давно ждал подобного приглашения.

Ранее Фредерик успел поработать в таких клубах, как «Палермо», «Рома» и другой миланский клуб, «Интер». Его соглашение с «Миланом» рассчитано до лета 2024 года, то есть еще на полтора года. Напомним, что «Милан» является действующим чемпионом Италии, команда опередила в прошлом сезоне «Интер» на два очка.