Пиоли: «Майк и Златан - два наших лидера»

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. Примечателен этот матч еще и тем, что на поле вернулись двое игроков, долгое время пробывших в лазарете - Майк Меньян сыграл с самого начала игры, а Златан Ибрагимович вышел на замену. Наставник клуба Стефано Пиоли прокомментировал их выступления:

- Майк и Златан - это два лидера команды. Их личность нам помогает. Крунич провел отличный матч. Но во Флоренции будет непросто, там всегда непросто, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.