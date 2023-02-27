Ибрагимович: «Чувствую себя важным»

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. В первом тайме отличился Тео Эрнандес, а незадолго до конца игры Мессиас Жуниор поставил точку в матче. Во второй половине игры на поле появился Златан Ибрагимович, шведский нападающий прокомментировал свое возвращение на поле.

- Год прошел в страданиях. Хотел вернуться в январе, но не чувствовал себя готовым на от момент. Пытался помогать команде всеми возможными способами. Чувствую себя важным для команды, - цитирует слова Ибрагимовича @gagauznewsmd.