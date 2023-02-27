«Милан» разобрался с «Аталантой», чудом не сделав счёт разгромным

Центральный матч 24-го тура Серии А получился необычным. «Милан» доминировал в споре с «Аталантой» и практически не позволял сопернику бить по воротам, но «россонери» также не попадали в створ, за исключением двух попыток. В дебюте Сандро Тонали со штрафного и Оливье Жиру с игры запускали мяч намного выше рамки. В середине тайма Тео Эрнандес с линии штрафной направил круглого в штангу, и тот рикошетом от штанги и спины голкипера оказался в сетке. Рафаэл Леау запорол два момента кряду, хотя мог и обыграться с партнерами или пробить точнее. Жиру оказался один на один с вратарем и не переиграл его. Леау в выгодной ситуации пытался заработать пенальти - безуспешно. Жуниор Мессиас пробил выше рамки в первом моменте, а вскоре получил чудо-пас от Леау и, оказавшись один на один с голкипером, эффектно его перебросил - 2:0.

«Милан» по делу переиграл соперника и настиг «Интер» на втором месте, у «Аталанты» шестое место.