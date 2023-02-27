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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» разобрался с «Аталантой», чудом не сделав счёт разгромным

27 Февраля 2023 • 00:41 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

Центральный матч 24-го тура Серии А получился необычным. «Милан» доминировал в споре с «Аталантой» и практически не позволял сопернику бить по воротам, но «россонери» также не попадали в створ, за исключением двух попыток. В дебюте Сандро Тонали со штрафного и Оливье Жиру с игры запускали мяч намного выше рамки. В середине тайма Тео Эрнандес с линии штрафной направил круглого в штангу, и тот рикошетом от штанги и спины голкипера оказался в сетке. Рафаэл Леау запорол два момента кряду, хотя мог и обыграться с партнерами или пробить точнее. Жиру оказался один на один с вратарем и не переиграл его. Леау в выгодной ситуации пытался заработать пенальти - безуспешно. Жуниор Мессиас пробил выше рамки в первом моменте, а вскоре получил чудо-пас от Леау и, оказавшись один на один с голкипером, эффектно его перебросил - 2:0.

«Милан» по делу переиграл соперника и настиг «Интер» на втором месте, у «Аталанты» шестое место.

Протокол игры  
Милан2:0Аталанта
(1:0) Муссо Хуан26'  
(2:0) Мессиас Жуниор87'  
Меньян МайкКалюлю ПьерТомори ФикайоТиав Малик  66'Мессиас Жуниор 89' (Салемакерс Алексис ( 89') Эрнандес ТеоКрунич Раде  90'Тонали СандроДиас Браим 74' (Ибрагимович Златан ( 74') Леау Рафаэл  28' 88' (Ребич Анте ( 88') Жиру Оливье 74' (Де Кетеларе Шарль ( 74')
Запасные: Бакайоко ТьемуэГаббия МаттеоБалло-Туре ФодеВранкс АстерКьяер СимонПобега ТоммазоАдли ЯсинТатарушану ЧиприанОриги ДивокМиранте Антонио
Муссо ХуанТолой Рафаэл  28'Джимсити БератСкальвини Джорджио 84' (Паломино Хосе ( 84') Дзаппакоста ДавидеМеле ЙоакимДе Рон МартенКопмейнерс Тëн 84' (Руджери Маттео ( 84') Эдерсон Хонорато 63' (Бога Жереми ( 63') Хёйлунн РасмусЛукман Адемола 69' (Муриэль Луис ( 69')
Запасные: Спортьелло МаркоОколи МемеСоппи БрэндонРосси Франческо
26 февраля. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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