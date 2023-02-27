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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли: «Попросил сыграть энергично»

27 Февраля 2023 • 03:35 Комментировать
Милан
2:0
Аталанта
окончен

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. В первом тайме отличился Тео Эрнандес, а незадолго до конца игры Мессиас Жуниор поставил точку в матче.

Наставник «Милана» Стефано Пиоли доволен выступлением команды, он прокомментировал события матча, заявив, что команда снова получает удовольствие от игры.

- Я попросил сыграть энергично. Нам нужна уверенность в себе, энтузиазм. Все это получилось от начала до конца игры, и этим я очень доволен, - цитирует слова Пиоли pianetamilan.it.

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Милан Стефано Пиоли
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