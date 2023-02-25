​Меньян сыграет за «Милан» впервые за пять месяцев

Голкипер Майк Меньян полностью восстановился от травмы и сыграет за «Милан» в воскресном матче Серии А против «Аталанты». Информацию подтвердил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Майк будет играть завтра. Тата [Татарушану] выполнил свой долг полностью. Майк был львом в клетке. Сейчас он очень мотивирован, и он внесёт большой вклад в нашу игру.

Ибрагимович? Ему становится всё лучше и лучше», - сказал Пиоли в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Майк Меньян в последний раз играл за «Милан» ещё 18 сентября. Вскоре вратарь угодил в лазарет в расположении своей национальной сборной.