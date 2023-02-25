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Чемпионат Италии. Серия А

​Меньян сыграет за «Милан» впервые за пять месяцев

25 Февраля 2023 • 17:55 Комментировать
Милан
...
Аталанта
1 2.20 X 3.35 2 3.40
26.02 22:45

Голкипер Майк Меньян полностью восстановился от травмы и сыграет за «Милан» в воскресном матче Серии А против «Аталанты». Информацию подтвердил главный тренер «россонери» Стефано Пиоли.

«Майк будет играть завтра. Тата [Татарушану] выполнил свой долг полностью. Майк был львом в клетке. Сейчас он очень мотивирован, и он внесёт большой вклад в нашу игру.

Ибрагимович? Ему становится всё лучше и лучше», - сказал Пиоли в ходе пресс-конференции.

Отметим, что Майк Меньян в последний раз играл за «Милан» ещё 18 сентября. Вскоре вратарь угодил в лазарет в расположении своей национальной сборной.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Златан Ибрагимович Стефано Пиоли Майк Меньян
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МИЛАН АТАЛАНТА
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