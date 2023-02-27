Гасперини: «Мы столкнулись с сильной командой»

В двадцать четвертом туре итальянского чемпионата Серии А «Милан» принимал дома «Аталанту», и, в отличие от двух предыдущих матчей, выиграл с преимуществом уже в два мяча. Наставник бергамцев Джан Пьеро Гасперини назвал победу своего оппонента заслуженной, он считает, что «Милан» был лучше во всех смыслах, благо, в его составе много вернувшихся после травм игроков.

- Мы столкнулись с сильной командой, растущей командой, в которой на поле вернулись важные игроки. Соперник провел отличный матч. Мы не можем упрекать себя, мы просто не смогли получить результат, - цитирует слова Гасперини pianetamilan.it.