​Де Лихт сказал, что «Ювентусу» не хватает Роналду

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт после cубботней победы над «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии получил вопрос о том, скучает ли команда по такому футбольному киллеру, как Криштиану Роналду. Дело в том, что «старая синьора» забивает относительно мало голов.

«Думаю, да. Роналду относится к футболистам, которые, оказываясь в штрафной, всегда забивают, редко упуская возможности. Нам не хватало этого с начала сезона. У нас нет киллера, способного забить 30 голов за сезон. Нам нужно черпать ресурсы ото всех, и сейчас это начинает происходить», - высказался де Лихт для Sky Sport Italia.