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Чемпионат Италии. Серия А

​Де Лихт сказал, что «Ювентусу» не хватает Роналду

16 Января 2022 • 09:27 Комментировать (1)
Ювентус
2:0
Удинезе
окончен

Защитник «Ювентуса» Маттайс де Лихт после cубботней победы над «Удинезе» (2:0) в чемпионате Италии получил вопрос о том, скучает ли команда по такому футбольному киллеру, как Криштиану Роналду. Дело в том, что «старая синьора» забивает относительно мало голов.

«Думаю, да. Роналду относится к футболистам, которые, оказываясь в штрафной, всегда забивают, редко упуская возможности. Нам не хватало этого с начала сезона. У нас нет киллера, способного забить 30 голов за сезон. Нам нужно черпать ресурсы ото всех, и сейчас это начинает происходить», - высказался де Лихт для Sky Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду Маттайс де Лихт
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Arthur Abrahamyan
16 Января 2022 в 09:34
Вообще, Де Лигта много болтает в последнее время. Ему лучше разбираться в чем проблема дрожаших рук...
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