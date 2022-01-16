​Аллегри – Рабио: «Если потеряешь мяч, я тебя убью!»

Из-за неутешительной эпидемиологической обстановки в Серии А на трибуны стали пускать всего пять тысяч человек. Относительно небольшая заполняемость арен даёт возможность слышать реплики футболистов и тренеров. Так, во время субботнего матча между «Ювентусом» и «Удинезе» телезрители услышали высказывание рулевого туринской команды Массимилиано Аллегри в момент, когда хавбека Адриена Рабио прессинговали соперники.

«Не рискуй… Если потеряешь мяч, я тебя убью!» - сказал Аллегри Рабио, судя по информации Football Italia.

Напомним, что «Ювентус» обыграл «Удинезе» на своём поле со счётом 2:0.