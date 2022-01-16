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Чемпионат Италии. Серия А

​Дибала подлил масла в огонь, злобно посмотрев на директоров «Ювентуса»

16 Января 2022 • 00:46 Комментировать
Ювентус
2:0
Удинезе
окончен

В субботу вечером «Ювентус» обыграл дома «Удинезе» со счётом 2:0. Первый гол туринской команды на свой счёт записал Пауло Дибала. Отличившись, аргентинец не стал радостно праздновать гол, а сделал злобное лицо и посмотрел в сторону ложи, где находятся директора «Ювентуса». В Италии увидели в этом сознательный жест Дибалы, подливающий масла в огонь.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» из-за финансовых трудностей решил отозвать предложение о новом контракте для Дибалы. Туринцы якобы готовят новое предложение, в котором оклад игрока останется прежним, либо даже будет понижен.

Действующий контракт Пауло Дибалы истекает в конце сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Пауло Дибала
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окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
окончен Ювентус 2:0 Удинезе 1.14 7.20 29.00
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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