​Дибала подлил масла в огонь, злобно посмотрев на директоров «Ювентуса»

В субботу вечером «Ювентус» обыграл дома «Удинезе» со счётом 2:0. Первый гол туринской команды на свой счёт записал Пауло Дибала. Отличившись, аргентинец не стал радостно праздновать гол, а сделал злобное лицо и посмотрел в сторону ложи, где находятся директора «Ювентуса». В Италии увидели в этом сознательный жест Дибалы, подливающий масла в огонь.

Ранее появлялась информация о том, что «Ювентус» из-за финансовых трудностей решил отозвать предложение о новом контракте для Дибалы. Туринцы якобы готовят новое предложение, в котором оклад игрока останется прежним, либо даже будет понижен.

Действующий контракт Пауло Дибалы истекает в конце сезона.