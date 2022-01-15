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Чемпионат Италии. Серия А

Алессио Таккинарди: «Вижу проблемного Кина, кружащего Морату и ходящего пешком Дибалу - и не узнаю «Ювентус»

15 Января 2022 • 03:15 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
1.37 4.90 9.20
Через 19 ч. 9 мин.

Отдавший «Ювентусу» тринадцать лет своей карьеры Алессио Таккинарди с горечью наблюдает за игрой своего любимого клуба. «Ювентус» утратил лидирующие позиции в итальянской Серии А, и Таккинарди считает, что проблема не в наборе игроков, а в их отношении к делу:

 - Стерильная атака, проблемный Кин, бегающий по кругу Мората и разгуливающий Дибала. «Ювентус» совершенно не тот, что когда-то. И если они не осознают этого, то останутся без еврокубков, - встревожен Таккинарди, слова которого приводит juvenews.eu.

«Ювентус» занимает лишь пятое место в турнирной таблице Серии А и проиграл Суперкубок Италии.

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Ювентус Алессио Таккинарди
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