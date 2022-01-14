Бывший нападающий «Интера» считает, что Дибала идеально подойдет клубу

Бывший нападающий «Интера» Алессандро Альтобелли выразил мнение, что форвард «Ювентуса» Пауло Дибала идеально впишется в игру миланского клуба. Напомним, что контракт аргентинского нападающего с «бьянконери» заканчивается в июне 2022 года. Ранее сообщалось, что «Интер» заинтересован в приглашении Дибалы.

«Дибала является тем игроком, который делает разницу на поле. В случае с «Интером», это будет идеальное подписание, даже несмотря на то, что команда и так находится в хорошей форме», – цитирует Альтобелли Football Italia.



Альтобелли провел в «Интере» 11 сезонов. За это время он сыграл за клуб 317 матчей в Серии А, в которых отметился 128 голами.