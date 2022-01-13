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Чемпионат Италии. Серия А

Бонуччи оштрафован на десять тысяч евро

13 Января 2022 • 17:54 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Спортивный арбитражный суд Серии А вынес наказание для Леонардо Бонуччи, который устроил потасовку с бурно праздновавшим гол «Интера» функционером одноименной команды. Бонуччи грозила дисквалификация, но в итоге все обошлось штрафом в 10 тысяч евро, который вряд ли очень сильно ударит по карману защитника, но все должен сделать его чуть спокойнее.

Гол Алексиса Санчеса, спровоцировавший инцидент, позволил «Интеру» вырвать у «Ювентуса» победу в финале Суперкубка Италии. Победа «Интера» стала для него уже шестой в Суперкубке Италии - ранее клуб выигрывал трофей в 1989, 2005, 2006, 2008 и 2010 годах.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Ювентус Леонардо Бонуччи
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