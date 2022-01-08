Хедира выявил главные проблемы «Ювентуса»

«Ювентус» проводит не лучший свой сезон - расставшись с Криштиану Роналду, «бьянконери» резко утратили в результативности. Бывший футболист клуба Сами Хедира видит проблемы «Ювентуса», и в своем интервью для Football Italia он поделился видением ситуации.

- Пару лет назад они начали многое менять, и были допущены некоторое ошибки. Сейчас команда неплохо играет, но мало забивает, вот в чем проблема. Нет Роналду, который забивал много голов. Новая команда, молодые игроки, нет баланса, нет нового лидера в середине поля, ведь Кьеллини и Бонуччи играют в обороне. Как поклоннику «Юве», мне больно наблюдать это, - сокрушается Хедира.