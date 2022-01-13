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Чемпионат Италии. Серия А

Ремзи признан худшим игроком Серии А

13 Января 2022 • 21:15 Комментировать
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Полузащитник туринского «Ювентуса» Аарон Ремзи был признан худшим игроком Серии А по версии «Кальчо Бидоне». В этой номинации валлийский футболист обошел своего одноклубника Артура Мело, а также игрока «Лацио» Ведата Мурики.

Премия «Кальчо Бидоне» ежегодно проводится в Италии для того, чтобы определить игрока, выступления которого стали самым большим разочарованием уходящего года.

Напомним, что Ремзи оказался в «Ювентусе» летом 2019 года, когда присоединился к клубу на правах свободного агента из лондонского «Арсенала». В этом сезоне валлиец провел три матча в Серии А, в которых не отметился ни одним голевым действием.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Аарон Ремзи
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