​Дибала объяснился за злобный взгляд в сторону директоров «Ювентуса»

Поговаривают, что Пауло Дибала зол на «Ювентус» из-за отзыва клубом предложения по новому контракту, которое устраивало игрока. Аргентинский форвард подлил масла в огонь в субботу вечером. Забив гол в ворота «Удинезе», Дибала не стал праздновать, а со злобным взглядом посмотрел в сторону вип-ложи с директорами «старой синьоры».

«Был ли мой взгляд сигналом для директоров? Нет, я пригласил друга и не мог его разглядеть на трибуне. Там было много людей, и я не мог его найти.

Должны ли вы мне верить? Не знаю, решать вам. Произошло много вещей, о которых я предпочитаю не говорить», - сказал Дибала Sky Sport Italia.