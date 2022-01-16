​Аллегри прокомментировал злобный взгляд Дибалы после гола

Пауло Дибала подогрел слухи о том, что у него имеются напряжённые отношения с руководителями «Ювентуса». Забив гол в ворота «Удинезе», аргентинец не праздновал, а лишь злобно посмотрел в сторону директоров клуба. Давая комментарий на этот счёт, рулевой «старой синьоры» Массимилиано Аллегри предпочёл отшутиться.

«На трибунах никого не было. Куда он смотрел? Ему, наверное, показалось, что трибуны полны», - сказал Аллегри Sky Sport Italia.

Напомним, что на матчи Серии А сейчас пускают только пять тысяч зрителей. Связано это с ухудшением эпидемиологической ситуации в стране.

​Дибала объяснился за злобный взгляд в сторону директоров «Ювентуса»