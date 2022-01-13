Ультрас «Ювентуса» вывесили оскорбительный баннер в адрес Аньелли

Болельщики туринского «Ювентуса» на матче Суперкубка Италии против миланского «Интера» вывесили оскорбительный баннер в адрес президента клуба Андреа Аньелли. Напомним, что итальянец не может присутствовать на сегодняшней игре из-за того, что болеет коронавирусом.

Как сообщает Football Italia, болельщики «бьянконери» вывесили баннер, в содержании которого выражены пожелания смерти в адрес президента Аньелли.

Отметим, что по истечению первых 45 минут, «Ювентус» и «Интер» отправились на перерыв со счетом 1:1. Забитыми голами отличились Уэстон Макенни и Лаутаро Мартинес.