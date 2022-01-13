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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» усилит оборону сразу двумя защитниками

13 Января 2022 • 15:33 Комментировать
Ювентус
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Удинезе
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15.01 22:45

«Удинезе» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А, и путь к спасению руководство команды видит прежде всего в усилении обороны. «Зебры» намерены подписать сразу двух игроков обороны - это Пабло Мари из «Арсенала», а также экс-защитник английского «Лестера» Филип Бенкович. Ранее «лисы» отказались от услуг Бенковича, расторгнув с ним контракт, так что к «Удинезе» хорватский футболист сможет присоединиться в качестве свободного агента.

Сведения о грядущем усилении фриульцев сообщил в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Пабло Мари Филип Бенкович
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ЮВЕНТУС УДИНЕЗЕ
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