«Удинезе» усилит оборону сразу двумя защитниками

«Удинезе» ведет отчаянную борьбу за сохранение прописки в Серии А, и путь к спасению руководство команды видит прежде всего в усилении обороны. «Зебры» намерены подписать сразу двух игроков обороны - это Пабло Мари из «Арсенала», а также экс-защитник английского «Лестера» Филип Бенкович. Ранее «лисы» отказались от услуг Бенковича, расторгнув с ним контракт, так что к «Удинезе» хорватский футболист сможет присоединиться в качестве свободного агента.

Сведения о грядущем усилении фриульцев сообщил в своем «Твиттере» итальянский журналист Фабрицио Романо.