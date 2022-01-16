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Чемпионат Италии. Серия А

​Аллегри рассказал, что его разозлило в игре «Ювентуса»

16 Января 2022 • 11:36 Комментировать
Ювентус
2:0
Удинезе
окончен

В субботу вечером «Ювентус» на своём поле обыграл «Удинезе» со счётом 2:0, но при этом Массимилиано Аллегри остался не в полной мере доволен игрой своей команды.

«В среду мы продержались морально и технически 120 игровых минут, но этим вечером был момент, когда мы просто выключились из игры. Это неправильно, ведь мы всегда должны быть сосредоточены, особенно когда нам не хватает поддержки фанатов.

Мы допустили ошибку во втором тайме, когда расслабились, подумав, что мы контролируем ситуацию. Дело в общей зрелости команды. В каждой профессии важен опыт. Нам нужно терпение. Меня действительно очень разозлил этот момент, но затем я донёс свои мысли до игроков», - сказал Аллегри Sky Sport Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри
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