Дель Пьеро: «Кьезы будет не хватать и «Ювентусу», и сборной Италии»

Легендарный нападающий «Ювентуса» и сборной Италии Алессандро дель Пьеро поддержал вингера Федерико Кьезу, который из-за серьезной травмы выбыл из строя до конца сезона. Он пожелал молодому футболисту скорейшего выздоровления, а также подчеркнул, насколько важного игрока потерял тренерский штаб туринцев.

«Кьезы будет не хватать и «Ювентусу», и сборной Италии. Будем надеяться, что у него достаточно крепкое тело, чтобы быстро восстановиться. Федерико должен думать о своем здоровье», - рассказал дель Пьеро в беседе с журналистами TuttoSport.

Напомним, что под вопросом также остается участие Кьезы на грядущем чемпионате мира, если «скуадра адзурра» туда пробьется – все будет зависеть от процесса реабилитации.