Бывший тренер «Ювентуса» считает, что у Дибалы и «старой синьоры» больше нет будущего

Луиджи «Джиджи» Майфреди, в начале 90-х годов прошлого века некоторое время тренировавший «Ювентус», до сих пор следит за делами клуба. Он расстроен тем, что происходит в «Юве», особенно касаемо Пауло Дибалы. По мнению Майфреди, терять такого игрока нельзя - но это уже практически произошло:

- Уверенность в себе приходит с уверенностью в будущем. А в «Ювентусе» этой уверенности уже не чувствуется. Вообще, над клубом царит какая-то атмосфера неясности, туманности. Я бы тысячу раз подумал прежде чем отказываться от Дибалы. Он - один из лучших. И если его не выпускают на поле, значит, рабочие отношения уже отсутствуют. Но, в то же время очевидно, что и он где-то сделал что-то не так, и потому все пошло по наклонной. Очевидно, что былой любви уже нет и в помине. Однако, когда имеешь в составе такого игрока, его надо использовать всегда, - считает Майфреди, слова которого приводит ilposticipo.it.