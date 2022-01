Аллегри провёл 300-й матч у руля «Ювентуса»

Массимилиано Аллегри провел свой 300-й матч в качестве наставника «Ювентуса», который он сейчас возглавляет во второй раз. Подопечные Аллегри не подвели своего наставника, подарив ему победу над «Удинезе» в юбилейном поединке, голы забили Пауло Дибала и Уэстон Маккенни.

Аллегри - всего лишь третий тренер в истории «Ювентуса», который добрался до подобной отметки в три сотни матчей. Двое других - это Джованни Траппатони и Марчело Липпи. При этом в 300 матчах Аллегри добился 208 побед, средний процент побед составляет 69%, и это - выше чем у Траппатони и Липпи.

