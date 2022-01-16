«Ювентус» уверенно переиграл «Удинезе»

После поражения в матче за Суперкубок Италии против «Интера» «Ювентус» принимал «Удинезе». Гости уступили сопернику только по владению мячом, помимо голов, конечно. Потому что более опытные туринцы свои моменты не транжирили. В середине первого тайма Мойзе Кин помог Пауло Дибале открыть счет. Ближе к концу игры стремительный рейд Маттиа де Шильо завершился навесом на неприкрытого Уэстона Маккенни.

Победа 2:0 позволила «Ювентусу» настичь на четвертом месте «Аталанту».