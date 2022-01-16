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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» уверенно переиграл «Удинезе»

16 Января 2022 • 00:40 Комментировать (5)
Ювентус
2:0
Удинезе
окончен

После поражения в матче за Суперкубок Италии против «Интера» «Ювентус» принимал «Удинезе». Гости уступили сопернику только по владению мячом, помимо голов, конечно. Потому что более опытные туринцы свои моменты не транжирили. В середине первого тайма Мойзе Кин помог Пауло Дибале открыть счет. Ближе к концу игры стремительный рейд Маттиа де Шильо завершился навесом на неприкрытого Уэстона Маккенни.

Победа 2:0 позволила «Ювентусу» настичь на четвертом месте «Аталанту».

Протокол игры  
Ювентус 2:0 Удинезе
(1:0) Дибала Пауло 19'    
(2:0) Маккенни Уэстон 79'    
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс Ругани Даниэле Пеллегрини Лука   57' (Де Шильо Маттиа (   57') Кулушевски Деян   46' (Локателли Мануэль (   46') Бентанкур Родриго   82' (Рабио Адриен (   82') Мело Артур   23'   46' (Бернардески Федерико (   46') Маккенни Уэстон Дибала Пауло Кин Мойзе   64' (Мората Альваро (   64')
Запасные: Алекс Сандро Пинсольо Карло Перин Маттиа Кьеллини Джорджо Жорже Кайо Де Винтер Кони
Паделли Даниэле Перес Неуэн Нюйтинк Брэм Зеегелаар Марвин   78' Соппи Брэндон   34'   82' (Саксесс Исаак (   82') Арслан Толгай-Али   85' (Самарджич Лазар (   85') Уолас Соуза   82' (Яяло Мато (   82') Макенго Жан-Виктор Удоги Дестини Гомеш Бету Делофеу Херард   66' (Пуссетто Игнасио (   66')
Запасные: Ианеси Симоне Сантурро Антонио Кастанавитч Риккардо Дамиани Маттиа Кочетта Никола Пьяна Эдоардо Несторовски Илья
15 января. Стадион "Альянц Стэдиум".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Удинезе
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Комментарии (5)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
16 Января 2022 в 00:43
Спокойный матч, все молодцы, придраться можно лишь к Кулушевски. Форца Юве.
Стэтхэм на минималках
16 Января 2022 в 00:47
И Кин
ЮвиК
16 Января 2022 в 00:52
За то что голевую отдал один матч можно похвалить).
Стэтхэм на минималках
16 Января 2022 в 00:53
10 лямов этому человеку))
sagittarius
16 Января 2022 в 01:25
Нельзя придираться и к Кулу, парень делает всё, что может. А может он не слишком много. Forza Juve!
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окончен Салернитана 0:3 Лацио 8.70 5.10 1.37
окончен Ювентус 2:0 Удинезе 1.14 7.20 29.00
16.01  14:30 Сассуоло ... Верона 2.22 3.50 3.20
16.01  17:00 Венеция ... Эмполи 2.65 3.65 2.53
16.01  20:00 Рома ... Кальяри 1.37 5.00 8.80
16.01  22:45 Аталанта ... Интер Милан 3.05 3.75 2.30
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