«Ювентус» уверенно переиграл «Удинезе»

После поражения в матче за Суперкубок Италии против «Интера» «Ювентус» принимал «Удинезе». Гости уступили сопернику только по владению мячом, помимо голов, конечно. Потому что более опытные туринцы свои моменты не транжирили. В середине первого тайма Мойзе Кин помог Пауло Дибале открыть счет. Ближе к концу игры стремительный рейд Маттиа де Шильо завершился навесом на неприкрытого Уэстона Маккенни.
Победа 2:0 позволила «Ювентусу» настичь на четвертом месте «Аталанту».
Протокол игры
|(1:0) Дибала Пауло 19'
|(2:0) Маккенни Уэстон 79'
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс • Ругани Даниэле • Пеллегрини Лука 57' ( Де Шильо Маттиа ( 57') • Кулушевски Деян 46' ( Локателли Мануэль ( 46') • Бентанкур Родриго 82' ( Рабио Адриен ( 82') • Мело Артур 23' 46' ( Бернардески Федерико ( 46') • Маккенни Уэстон • Дибала Пауло • Кин Мойзе 64' ( Мората Альваро ( 64')
Запасные: Алекс Сандро • Пинсольо Карло • Перин Маттиа • Кьеллини Джорджо • Жорже Кайо • Де Винтер Кони
Паделли Даниэле • Перес Неуэн • Нюйтинк Брэм • Зеегелаар Марвин • 78'Соппи Брэндон 34' 82' ( Саксесс Исаак ( 82') • Арслан Толгай-Али 85' ( Самарджич Лазар ( 85') • Уолас Соуза 82' ( Яяло Мато ( 82') • Макенго Жан-Виктор • Удоги Дестини • Гомеш Бету • Делофеу Херард 66' ( Пуссетто Игнасио ( 66')
Запасные: Ианеси Симоне • Сантурро Антонио • Кастанавитч Риккардо • Дамиани Маттиа • Кочетта Никола • Пьяна Эдоардо • Несторовски Илья
15 января. Стадион "Альянц Стэдиум".
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