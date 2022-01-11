Врач: «Надеюсь, Кьеза вернется в строй до чемпионата мира в Катаре»

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок, и это означает долгую разлуку с футбольным полем. Пока что прогнозы по поводу его возвращения на поле делать преждевременно, более того - специалисты в области спортивной медицины настоятельно рекомендуют «Ювентусу» и тренеру сборной Роберто Манчини не торопить события.

- Для такой травмы шесть месяцев - это минимальный срок реабилитации. Потом потребуются еще три месяца для набора оптимальных кондиций. Как показывает практика, чем дольше идет восстановление, тем лучше последующие кондиции. Поэтому я не советую спешить и как-то ускорять возвращение Кьезы на поле. Думаю, что в июле можно потихоньку начинать готовиться к возвращению, с тем, чтобы осенью-зимой, к чемпионату мира, быть в оптимальной кондиции, - считает входящий в штаб «Аталанты» специалист по ортопедии Джакомо Дзанони, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.