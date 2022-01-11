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Чемпионат Италии. Серия А

Врач: «Надеюсь, Кьеза вернется в строй до чемпионата мира в Катаре»

11 Января 2022 • 22:39 Комментировать (1)
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Полузащитник «Ювентуса» Федерико Кьеза получил травму крестообразных связок, и это означает долгую разлуку с футбольным полем. Пока что прогнозы по поводу его возвращения на поле делать преждевременно, более того - специалисты в области спортивной медицины настоятельно рекомендуют «Ювентусу» и тренеру сборной Роберто Манчини не торопить события.

 - Для такой травмы шесть месяцев - это минимальный срок реабилитации. Потом потребуются еще три месяца для набора оптимальных кондиций. Как показывает практика, чем дольше идет восстановление, тем лучше последующие кондиции. Поэтому я не советую спешить и как-то ускорять возвращение Кьезы на поле. Думаю, что в июле можно потихоньку начинать готовиться к возвращению, с тем, чтобы осенью-зимой, к чемпионату мира, быть в оптимальной кондиции, - считает входящий в штаб «Аталанты» специалист по ортопедии Джакомо Дзанони, слова которого приводит La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Сборная Италии Федерико Кьеза
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Комментарии (1)
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Juve96
11 Января 2022 в 22:52
это он потролил сборную Италии?
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