«Ньюкасл» нацелился на Кулушевски

Английский «Ньюкасл» нацелился на нападающего туринского «Ювентуса» Деяна Кулушевски. По сообщениям The Sun, «сороки» готовы составить конкуренцию в борьбе за игрока двум другим английским клубам – «Арсеналу» и «Тоттенхэму».

Однако в январе сделку будет трудно осуществить, ведь совсем недавно «Ювентус» на долгое время лишился Федерико Кьезы. Из-за этого «бьянконери» вряд ли согласятся отпустить Кулушевски, который может сыграть на той же позиции, что и Кьеза.

Отметим, что ранее «Ньюкасл» уже приобрел Кирана Триппьера из мадридского «Атлетико», а также Криса Вуда из «Бернли». Оба трансфера в совокупности обошлись «сорокам» в 45 миллионов евро.