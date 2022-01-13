«Ювентус» хочет приобрести Обамеянга

Туринский «Ювентус» нацелился на форварда лондонского «Арсенала» Пьера-Эмерика Обамеянга. Итальянский клуб намерен сделать габонца своей главной целью в это трансферное окно, чтобы заменить Федерико Кьезу, который может пропустить остаток сезона из-за травмы крестообразных связок.

Ранее «Арсенал» объявил о том, что клуб лишил Обамеянга капитанской повязки из-за неоднократных дисциплинарных нарушений. «Канониры» будут не против избавиться от футболиста, которому в июне исполнилось уже 32 года.

Отметим, что в этом сезоне Обамеянг провел за «Арсенал» 14 матчей в АПЛ, в которых отметился четырьмя голами и одной результативной передачей.