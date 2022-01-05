Рэмзи отклонил предложение клуба АПЛ

Игрок «Ювентуса» Аарон Рэмзи отклонил предложение клуба английской премьер-лиги «Бёрнли».

Полузащитник сборной Уэльса не входит в планы Массимилиано Аллегри и стремится вернуться в Премьер-лигу, где он сможет играть более регулярно, сообщает Football Italia.

Кроме команды Шона Дайча, «Ньюкасл» также связывают с потенциальным подписанием Аарона Рэмзи.

Однако инсайдер Sky Sport Italia Джанлука ди Марцио утверждает, что «Бёрнли» сделал официальное предложение, которое Рэмзи сразу отверг, так как он хочет вернуться в Англию в более амбициозный клуб.

Валлийский полузащитник «Ювентуса» провел в Серии А всего три матча, не отметившись при этом результативными действиями.

Трансферная стоимость 31-летнего игрока сборной Уэльса, по данным сайта Transfermarkt, составляет 5 миллионов евро.