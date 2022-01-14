​Бонуччи и Данило выбыли из строя в «Ювентусе»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри перед матчем чемпионата против «Удинезе» рассказал о кадровой ситуации.

Напомним, что на неделе «Ювентус» проиграл «Интеру» в битве за Суперкубок Италии. Туринцы пропустили решающий гол в компенсированное время ко второму дополнительному тайму.

«Завтра в составе будут изменения, потому что два дня назад мы отыграли матч длиной в 120 минут. К счастью, все футболисты чувствуют себя неплохо, кроме Данило и Бонуччи. У них проблемы с мышцами, и им нужен перерыв», - высказался Аллегри на пятничной пресс-конференции.

Матч «Ювентус» - «Удинезе» стартует 15 января в 22:45 по московскому времени.