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Чемпионат Италии. Серия А

Аллегри: «Я вырастил Дибалу»

14 Января 2022 • 18:17 Комментировать (1)
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил вопрос по поводу будущего Пауло Дибалы. Действующий контракт аргентинского нападающего со «старой синьорой» рассчитан до конца текущего сезона.

«Как я всегда говорил, за контракты и переговоры с игроками отвечает клуб. От меня это не зависит. Но я вырастил Дибалу. Он приехал сюда ребёнком, а теперь это выдающийся и опытный футболист.

В первой части сезона Дибала сталкивался с травмами, но его ценность не вызывает сомнений. Все ждут от него ярких выступлений и забитых голов», - слова Аллегри приводит на своих страницах Football Italia.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Массимилиано Аллегри Пауло Дибала
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Комментарии (1)
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Ale10JUFC
14 Января 2022 в 18:39
Исходя из темпа в котором Дибала играет, то это точно твоя школа Макс.)))))
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