Аллегри: «Я вырастил Дибалу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри получил вопрос по поводу будущего Пауло Дибалы. Действующий контракт аргентинского нападающего со «старой синьорой» рассчитан до конца текущего сезона.

«Как я всегда говорил, за контракты и переговоры с игроками отвечает клуб. От меня это не зависит. Но я вырастил Дибалу. Он приехал сюда ребёнком, а теперь это выдающийся и опытный футболист.

В первой части сезона Дибала сталкивался с травмами, но его ценность не вызывает сомнений. Все ждут от него ярких выступлений и забитых голов», - слова Аллегри приводит на своих страницах Football Italia.