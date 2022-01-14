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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» расстался с Де Майо и подписал Бенковича

14 Января 2022 • 02:24 Комментировать (1)
Ювентус
...
Удинезе
1.40 4.70 9.00
15.01 22:45

Итальянский «Удинезе» произвёл перестановку в своей оборонительной линии.

В клубе было принято решение попрощаться с 34-летним французом Себастьеном Де Майо. Опытный центральный защитник отправился в «Виченцу» из Серии В. С командой из второй по силе лиги Италии Де Майо подписал контракт до конца сезона 2023/24.

В нынешнем сезоне Себастьен Де Майо играл крайне мало. Во всех турнирах француз провёл за «Удинезе» лишь четыре матча, но при этом он успел отметиться одним забитым мячом. Неизвестно, сколько «Виченца» заплатила за переход опытного футболиста, но на Transfermarkt Де Майо оценивается в 400 тысяч евро.

В свою очередь в «Удинезе» на правах свободного агента прибыл хорват Филип Бенкович. Этот центральный защитник не смог закрепиться в английском «Лестере». С итальянским клубом Бенкович подписал контракт до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт «Удинезе».

В нынешнем сезоне Филип Бенкович за основной состав «Лестера» не играл.

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Евро-Футбол.Ру,
Удинезе Лестер Виченца Себастьян де Майо Филип Бенкович
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