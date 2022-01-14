«Удинезе» расстался с Де Майо и подписал Бенковича

Итальянский «Удинезе» произвёл перестановку в своей оборонительной линии.
В клубе было принято решение попрощаться с 34-летним французом Себастьеном Де Майо. Опытный центральный защитник отправился в «Виченцу» из Серии В. С командой из второй по силе лиги Италии Де Майо подписал контракт до конца сезона 2023/24.
#Ufficiale: Sebastien De Maio a titolo definitivo dall'@Udinese_1896— L.R. Vicenza (@LRVicenza) January 13, 2022
Accordo sino al 30 giugno
https://t.co/tIgc4EPyAp#ForzaVicenza #ForzaLane pic.twitter.com/XdWBWXGqCs
В нынешнем сезоне Себастьен Де Майо играл крайне мало. Во всех турнирах француз провёл за «Удинезе» лишь четыре матча, но при этом он успел отметиться одним забитым мячом. Неизвестно, сколько «Виченца» заплатила за переход опытного футболиста, но на Transfermarkt Де Майо оценивается в 400 тысяч евро.
В свою очередь в «Удинезе» на правах свободного агента прибыл хорват Филип Бенкович. Этот центральный защитник не смог закрепиться в английском «Лестере». С итальянским клубом Бенкович подписал контракт до конца сезона 2024/25, сообщает официальный сайт «Удинезе».
Welcome Filip #Benković— Udinese Calcio (@Udinese_1896) January 13, 2022
#ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/6UClROuuRg
В нынешнем сезоне Филип Бенкович за основной состав «Лестера» не играл.
Бан пользователя