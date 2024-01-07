«Арсенал» установил ценник на Нкетиа, который может уйти в январе

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть предложения по нападающему Эдди Нкетиа.

24-летний футболист является трансферной целью «Кристал Пэлас», чьё предложение, если верить слухам, уже было отклонено. По данным журналиста Алекса Вуда, в «Арсенале» ценят талант форварда, но готовы изучить возможность его продажи в январе, если покупатели предложат не менее 35 млн евро. Отмечается также, что вероятность ухода Нкетиа значительно повысится, если «Арсенал» подпишет нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Эдди Нкетиа отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 поединках текущего сезона.