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«Арсенал» установил ценник на Нкетиа, который может уйти в январе

07 Января 2024 • 02:31 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Лондонский «Арсенал» готов рассмотреть предложения по нападающему Эдди Нкетиа.

24-летний футболист является трансферной целью «Кристал Пэлас», чьё предложение, если верить слухам, уже было отклонено. По данным журналиста Алекса Вуда, в «Арсенале» ценят талант форварда, но готовы изучить возможность его продажи в январе, если покупатели предложат не менее 35 млн евро. Отмечается также, что вероятность ухода Нкетиа значительно повысится, если «Арсенал» подпишет нового нападающего в зимнее трансферное окно.

Эдди Нкетиа отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами в 26 поединках текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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