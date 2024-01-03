«Манчестер Юнайтед» положил глаз на вингера «Кристал Пэлас»

«Манчестер Юнайтед» добавил в свой шорт-лист трансферных целей вингера «Кристал Пэлас» Майкла Олисе. Как сообщает Standard News, англичанин очень нравится новому владельцу манкунианцев сэру Джиму Рэтклиффу.

Отмечается, что «Манчестер Юнайтед» не может позволить себе трансфер Олисе в январе, но летом сделка вполне вероятна. Перед стартом сезона Майкл подписал новый контракт с «Кристал Пэлас», хотя в его услугах был заинтересован «Челси».

Олисе в нынешней кампании начал играть в октябре, так как до этого отсутствовал из-за травмы. На счету 22-летнего француза 5 голов и результативная передача в 9 матчах АПЛ. «Трансфермаркт» оценивает Олисе в 50 миллионов евро.