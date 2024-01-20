«Арсенал» вернулся, забив 5 мячей в ворота «Кристал Пэлас»

После двухнедельной паузы «Арсенал» провёл матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Уже в дебюте после подачи углового Габриэль дос Сантос перепрыгнул опекуна и головой отправил мяч в сетку. Еще угловой, и Лерма Хефферсон головой срезал мяч в крестовину своих ворот. Корнеры - грозное оружие «канониров», снова с угла поля навес, Габриэль дос Сантос еще раз выиграл воздух и нанес удар, мяч от головы защитника оказался в сетке - 2:0. После перерыва угловой у ворот «Арсенала», быстрая атака на ворота гостей, Габриэль Жезус бросил в отрыв Леандро Троссара, который реализовал выход один на один. На 90-й минуте быстрый выпад хозяев поля, Габриэл Мартинелли получил мяч слева и в падении ударил мимо вратаря. Он же оформил дубль, забив точно такой же гол - 5:0.

«Арсенал» делит второе место с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», проигрывая «Ливерпулю» два очка. Соперник - 14-й.