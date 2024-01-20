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«Арсенал» вернулся, забив 5 мячей в ворота «Кристал Пэлас»

20 Января 2024 • 17:31 Комментировать
Арсенал
5:0
Кристал Пэлас
окончен

После двухнедельной паузы «Арсенал» провёл матч Премьер-лиги против «Кристал Пэлас». Уже в дебюте после подачи углового Габриэль дос Сантос перепрыгнул опекуна и головой отправил мяч в сетку. Еще угловой, и Лерма Хефферсон головой срезал мяч в крестовину своих ворот. Корнеры - грозное оружие «канониров», снова с угла поля навес, Габриэль дос Сантос еще раз выиграл воздух и нанес удар, мяч от головы защитника оказался в сетке - 2:0. После перерыва угловой у ворот «Арсенала», быстрая атака на ворота гостей, Габриэль Жезус бросил в отрыв Леандро Троссара, который реализовал выход один на один. На 90-й минуте быстрый выпад хозяев поля, Габриэл Мартинелли получил мяч слева и в падении ударил мимо вратаря. Он же оформил дубль, забив точно такой же гол - 5:0.

«Арсенал» делит второе место с «Манчестер Сити» и «Астон Виллой», проигрывая «Ливерпулю» два очка. Соперник - 14-й.

Протокол игры  
Арсенал5:0Кристал Пэлас
(1:0) Габриэль дос Сантос11'  
(2:0) Хендерсон Дин37'  
(3:0) Троссар Леандро59'  
(4:0) Мартинелли Габриэл90'  
(5:0) Мартинелли Габриэл90'  
Райя ДавидУайт БенСалиба ВильямГабриэль дос Сантос 81' (Кивёр Якуб ( 81') Зинченко АлександрЭдегор МартинРайс Деклан 73' (Жоржиньо II ( 73') Хаверц Кай 69' (Смит-Роу Эмиль ( 69') Сака БукайоЖезус Габриэль 81' (Нкетиа Эдди ( 81') Троссар Леандро 69' (Мартинелли Габриэл ( 69')
Запасные: Нелсон РайсУолтерс РеуэлРемсдейл АаронСедрик Соареш
Хендерсон ДинРичардс КрисАндерсен ЙоакимГехи Марк 87' (Томкинс Джеймс ( 87') Клайн Натаниэль 76' (Франса Матеус ( 76') Хефферсон ЛермаХьюз Уилл 68' (Озо Дэвид ( 68') Митчелл ТайрикШлупп Джеффри 76' (Ахамада Науиру ( 76') Матета Жан-ФилиппЭзе Эберечи
Запасные: Ридевальд ЖайроАдарамола ТайоЭбиовей МалколмДжонстон СэмЭдуар Одсонн
20 января. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кристал Пэлас

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