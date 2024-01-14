Майораль – об интересе «Арсенала»: «Я был удивлён»

Нападающий «Хетафе» Борха Майораль отреагировал на слухи о возможном переходе в лондонский «Арсенал».

Как сообщалось на днях, «канониры» пытались приобрести 26-летнего игрока, но получили отказ от его клуба. Сам испанец признался, что такие новости его удивили.

«Для меня это стало удивлением. Я не разговаривал ни с клубом, ни с агентом. Я полностью сосредоточен на «Хетафе», – цитирует Goal воспитанника мадридского «Реала».

Борха Майораль записал себе в актив 12 забитых мячей в 19 поединках нынешнего розыгрыша Ла Лиги. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 15 млн евро.