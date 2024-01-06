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«Ливерпуль» поспорит с «Манчестер Юнайтед» за игрока «Кристал Пэлас» слухи

06 Января 2024 • 22:32 Комментировать
Арсенал
...
Кристал Пэлас
20.01 15:30

Вингер «Кристал Пэлас» Майкл Олисе заинтересовал ещё один топ-клуб Английской премьер-лиги.

22-летний футболист стал одной из трансферных целей «Манчестер Юнайтед», о чём сообщалось несколькими днями ранее. По информации журналиста Жака Тэлбота, составить конкуренцию «красным дьяволам» в борьбе за звезду «Кристал Пэлас» готов «Ливерпуль». Оба клуба всерьёз рассматривают возможность подписания игрока.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Майкла Олисе в 50 млн евро. В текущем сезоне лидер атаки «орлов» отметился пятью голами и одним ассистом, проведя девять поединков в АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
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АРСЕНАЛ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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