«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»

Лондонский «Арсенал» положил глаз на 17-летнего центрального защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато. По информации от журналиста Сэма Дина, «канониры» проявляют предметный интерес к нидерландскому футболисту.

Источник в то же время сообщает, что трансфер в зимнее окно смотрится маловероятным. С большой долей вероятности «Арсенал» попробует провернуть сделку ближайшим летом, когда «Аякс» будет более открыт к продаже.

Отметим, что к своим 17 годами Хато успел отыграть 27 матчей в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 миллиона евро.