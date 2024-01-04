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«Арсенал» нацелился на 17-летнего защитника «Аякса»

04 Января 2024 • 16:08 Комментировать
Гоу Эхед Иглс
...
Аякс
14.01 16:30

Лондонский «Арсенал» положил глаз на 17-летнего центрального защитника амстердамского «Аякса» Йоррела Хато. По информации от журналиста Сэма Дина, «канониры» проявляют предметный интерес к нидерландскому футболисту.

Источник в то же время сообщает, что трансфер в зимнее окно смотрится маловероятным. С большой долей вероятности «Арсенал» попробует провернуть сделку ближайшим летом, когда «Аякс» будет более открыт к продаже.

Отметим, что к своим 17 годами Хато успел отыграть 27 матчей в высшем дивизионе чемпионата Нидерландов. Портал «Трансфермаркт» оценивает рыночную стоимость футболиста в 22 миллиона евро.

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Аякс Арсенал Лондон Йоррел Хато ещё теги

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