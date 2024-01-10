Вермален: «У Салиба есть все качества, которые необходимы современному защитнику»

Бывший капитан лондонского «Арсенала» Томас Вермален оценил игру Вильяма Салиба, который успешно проводит свой второй сезон на «Эмирейтс».

«Он отличный футболист. У Салиба есть все качества, которые необходимы современному защитнику: он быстрый, хорош в обороне и умеет играть с мячом. У Вильяма также хорошее взаимопонимание с Габриэлем Магальянсом, что очень важно. Оба защитника проделывают невероятную работу», – цитирует Вермалена Afc Stuff.

Напомним, Салиба несколько месяцев назад подписал новый контракт с «Арсеналом». В нынешнем сезоне Вильям отметился одним голом и ассистом в Английской премьер-лиге.